Xubnaha Xisbiga Jamhuuriga oo sheegay inay taageeri doonaan xilka ka qaadista Trump

Tiro ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay inay taageeri doonaan in madaxweyne Donald Trump la soo eedeeyo, doorkii uu ku lahaa duulaankii Congress-ka ee usbuucii la soo dhaafay.

Tartan ay Dimuqraadiyiintu ku doonayaan in ay xilka uga tuuraan Madaxweyne Donald Trump ayaa sii kordheysa iyadoo qaar ka mid ah saaxiibadiisa xisbiga Jamhuuriga ay bilaabeen inay kala kala jabaan.

Liz Cheney oo ah haweeneyda seddexaad ee ugu weyn Aqalka Wakiilada ayaa sheegtay in ay u codeyn doonto in xilka laga qaado Mr Trump sababo la xiriira duulaankii Aqalka Congress-ka ee todobaadkii hore.

Mar sii horeysay, madaxweyne Trump ma qaadan wax masuuliyad ah oo ah rabshadaha, oo sababay dhimashada shan qof.

<span;>Waxaa bedeli doona Joe Biden, oo ah Dimuqraadi, 20 Janaayo.

Aqalka ayaa qorsheynaya in ay u codeeyaan Arbacada si ay ugu eedeeyaan Mr Trump inuu kiciyay kacdoon, iyadoo Dimuqraadiyiintu ay sheegeen in madaxweynaha uu ku dhiirigaliyay taageerayaashiisa inay xoog ku galaan dhismaha Aqalka Capitol oo ah xarunta Kongareeska khudbad uu jeedinayay kahor rabshadaha.

Hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy, oo ay xulafo yihiin Trump oo sheegay inuu ka soo horjeedo xil ka qaadista, ayaa go’aansaday inuusan weydiisan xubnaha saresare iyo codadka ee xisbiga inay u codeeyaan tallaabadaas, warbaahinta Mareykanka ayaa werisay.

Sida laga soo xigtay wargayska New York Times, hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriga ee Senate-ka Mitch McConnell ayaa u sheegay dadka ku dhaw in uu ku faraxsan yahay in Dimuqraadiyiintu ay rabaan in ay xilka ka qaadaan madaxweynaha sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay in ay ka caawin doonto ka saarista xisbiga Jamhuuriga Mr Trump.

Fiidnimadii Talaadada, Aqalka Jamhuuriga Brian Fitzpatrick oo ka tirsan Pennsylvania wuxuu soo saaray qaraar lagu cambaareynayo Mr Trump, canaanta congress-ka oo aan ka liidanin xil ka qaadista.

Tallaabadan ayaa ku eedeyneysa Mr Trump inuu “isku dayayo inuu si sharci darro ah u laalo” natiijooyinka doorashadii Nofeembar iyo inuu “qariyey laanta dowladda ee loo siman yahay”.

Aqalka ayaa qaraar ku meel mariyey 223-205 cod maalintii talaadada iyagoo ugu baaqaya madaxweyne ku xigeenka Mike Pence inuu gacan ka geysto sidii xilka looga qaadi lahaa Mr Trump iyadoo la adeegsanayo qodobka 25aad ee wax ka badalka dastuurks, kaas oo u oggolaanaya golaha wasiirada inay xilka ka qaadaan madaxweynaha hadii loo arko inuusan gudan karin waajibaadkiisa.

Laakiin Madaxweyne-ku-xigeenka Mr Pence ayaa horay u diiday qaraarka Dimuqraadiyiinta, isagoo ku yiri warqad uu u qoray afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi: “Sida uu qabo dastuurkeena, wax ka badalka 25-aad ma ahan qaab ciqaab ama xoog lagu haysto.