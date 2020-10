Xisbiga R/Wasaaraha New Zealand oo Doorashada guul weyn ka gaaray.

Xisbiga Ra’iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Arden ee shaqaalaha ayaa guul weyn ka gaaray doorashada guud ee dalka New Zealand ka dhacday sabtigii.

Xisbiga bidixda dhexe ee ay hoggaamiso Jacinda ayaa codadkii la tiriyay waxay ku guuleysteen 49.1 taas oo kuraasta ka dhigeysa 64 iyo aqlabiyad dhif ah oo xisbiga shaqaalaha uu gaaro.

Dhinaca kale xisbiga mucaaradka ayaa 26.8 oo u dhiganta 35 baarlamaan ka kooban 120 kursi. Taas ayaa mucaaradka midigta dhexe ka dhigeysa kuwa looga badanyahay baarlamaanka.

Ka hor doorashada sabtiga hal milyan oo qof ayaa dhiibatay codkooda doorashada la qabtay seddexda bisha October.

Dadka New Zealand ayaa waxaa kale oo ay u codeynayaan labo afti oo kala ah in dadka aadka u xanuunsan ay codsadaan in la dhameystiro ama la dilo iyo in xashiishka lagu raaxeysto sharci laga dhigo.

Doorashadii dhacday sannadkii 2017 ayaa waxaa kuraasta ku guuleystay xisbiga Midigta, hayeeshe waxay awoodi waayeen inay helaan aqlabiyadda baarlamaanka, taa oo keentay inay dawlad wadaag ah la dhistaan xisbiga shaqaalaha New Zealand.