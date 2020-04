Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho ku geeriyooday

Tweet on Twitter

Muqdisho – Waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday xalay Allaha u naxariistee Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo lagu magaacabo Aadan Cali Xassan (Aadan Moobleen).

Xildhibaanka geeriyooday ayaa la sheegay in uu ku xanuunsanayay maalmihii la soo dhaafay midka ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Lama sheegin in xanuunkiisa uu la xiriiray cudurka Corona iyo in kale.

Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka ahna kusimaha Guddoomiyaha Baarlamaanka Cabdiwali Ibraahim Sheikh Muudeey ayaa ka tacsiyeeyay Geerida ku timid Xildhibaan Aadan Cali Xassan (Aadan Moobleen).