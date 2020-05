Xasan Sheekh oo ka hadlay Go’aankii Maxkamadda ICJ ay dib ugu dhigtay kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya

Tweet on Twitter

Muqdisho – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay go’aankii ay shalay dib ugu dhigtay Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ dhagaysiga kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiska madasha isbeheysiga xisbiyada Qaran ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo badan ku saabsan kiiska qaddiyada badda Soomaaliya. Waxaa uu dowladda Federaalka Soomaaliya ku dhaliilay sida ay u maaraysay kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo kenya u dhaxeeya.

Waxaa uu sheegay in intii talada dalka uu hayay, qadiyada ay soo martay marxalado badan oo ku billowday in wadahadal lagu dayo, ayna ku soo dhammaatay in la horgeeyo kiiska maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ee Hague bishii August 2014.

Madaxweynihii hore ayaa sidoo kale ku eedeeyay madaxda dowladda Federaalka in ay isku dayeen in wadahadallo qarsoodi ah ay ka furaan qaddiyadda badda.

“Waxaa seddex goor la dib dhigay dhagaysiga dacwadda oo heerkii ugu dambeeyay marayo. Intaan waxay ku dhacday codsi darafka kale ka yimid. Waxaan marna caddeyn mowqifka dowladdeenna oo ku andacootay inay ka soo horjeeddo dib-u dhigista, iyadoo aan shacabka Soomaaliyeed la wadaagin wax caddaymo ah oo muujinayo inay diiday codsiyada dibu dhigista dacwadda”. Ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo madaxda kale ee dowladda Federaalka ay ka baaqsadeen saddex sanno ay kiiska badda socday in xogta dacwada badda aysan la wadaagin Golaha wasiirada, labada Aqal ee Baarlamaanka, diblomaasiyiinta caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo dadweynaha.

Maxkamadda ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa shalay shaacisay in ay muddo 10 bilood kiiska dhagaysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.