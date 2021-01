Wasiir Beyle: “Qaadku cidna uma xirna”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Muqdisho: Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo shir jaraa’id ku qabtay magalaada Muqdisho ayaa beeniyey wararka sheegaya in ganacsato gaar ah loo oggolaaday inay khaatka dalka soo galiyaan.

Wasiir Beyle ayaa sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay lasoo dagaan Jaadka,I yado oo waxa lag araba oo kaliya ay tahay inay heystaan shatiga ganacsigiisa, islamarkaana maraan hanaanka sharciga ah.

“waxaan halkan ka cadeenayaa runtii inaan jaadku cidna u xirneyn, nuxurka saxaafadda maanta aan ugu yeeray waa intaa, jaadku cidna uma xirna, jaadku waxuu ka mid yahay waxyaabaha faraha badan ee dadka Soomaaliyeed quutaan ee ay damceen inay dibadda kasoo dhoofiyaan, waxa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inu ka ganacsado jaadka waxaa looga bahanyahay inuu sharcigeeda soo maro kaliya”. Ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda.

Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka digay Jaadka sida sharci darada lagu soo galiyo dalka oo uu sheegay inay ka wanaagsantahay in la mariyo hanaanka casnhuuraha dalka, waxaana uu dhinaca kale xusay wasiirku, in diyaar ay u yihiin in cidkasta oo cabasho ka qabta arimahan la fariistato.

Ugu danbeyna, Wasiirka Maaliyadda ayaa kula taliyey in ganacsatada qaadku ay mideeyaan masakaxdooda iyo maalkooda si aysan kala qeybsanaantooda dhaqaalo ahaan uga faa’iideysan ganacastada dalalka ay khaatka kasoo iibsanyaan.