Trump oo xilka ka qadaay madaxa Hey’addii bilowday dacwadii xil ka qaadistiisa

Madaxweyne Trump ayaa xilkii ka qaaday kormeerihii guud ee bahda sirdoonka Mareykanka kaas oo gacanta ku hayay cabashada uu soo gudbiyay qof isqariyay taas oo horseeday gole joojintii Madaxweyne Trump.

Trump ayaa guddiga arrimaha sirdoonka ee Senateka ku wargaliyay jimchii go`aankiisa in uu xilka ka qaadayo Micheal Atikson sida ay muujineyso warqad ay heshay wakaaladda wararka ee AP.

Madaxweyne Trump ayaa warqaddiisa ku sheegay in ay muhiim tahay in uu kalsooni ku qabo cidda heysa shaqadaas, taasna aysan hadda jirin oo uusan wax kalsooni ah ku qabin Michael Atikson.

Wax faahfaahin oo dheeri ah Trump ma bixin marka laga reebo in uu yiri in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo sare u qaadidda dhaqaalaha, xoojinta waxtarka iyo muhiimada barnaamijyada federaalka iyo hawlaha kale taas oo mujiim u yahay kormeeraha guud si loo xaqiijiyo hadafyadaas.

Atikson ayaa ahaa qofkii ugu horreeyay ee Congresska Maraykanka la wadaaga cabasho uu dusiyay qof aan aqoon taas oo tilmaameysay cadaadis uu Trump Ukraine saaray si ay u baaraan madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo wiilkiisa. Cabashada aaya horseeday baaritaan ay Congressku sameeyeen taa soo ugu dambeyntii keentay in ay xilka ka qaadaan , wallow ay taasi u socon weysay markii Senetake oo ay ku xoogganyihiin taageerayaahsa Trump ay laaleen eedda.

Warqad uu Atikson u diray sharcidajiyaasha congresska bilihii agoosto iyo September ayuu ku sheegay in cabashadu ay tahay mid degdeg iyo xaqiiq ah.

Ku simihii agaasimaha sirdoonka Maraykanka ee waqtigaa Joseph Maguire ayaa ka horyimid hadalka Atikson isaga oo sheegay in uusan aaminsaneyn sida loo qeexay , waxa uu isku dayay in uusan warqadda u gudbin congresska.

Kaddib markii uu cadaadiska ku batay Madaxweyne Trump aqalka cad ayaa soo daayay cabashada iyaga oo daboolka ka qaaday in Trump uu bishii July ee sanadkii tagay uu wacay madaxweynaha Ukraine si loo baaro wiilka Joe Biden oo xubin sare ka ah shirkadda gaaska Ukraine.

Aqlaka Congresska ayaa baaritaan sameeyay waxayna sedex bil kaddib sheegeen in ay xilka ka xayuubiyeen Trump.

Madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu xilka u magacaabayo qof uu kalsooni ku qabo. Dhanka kale xubno ka tirsan guddiyada sirdoonka ayaa si weyn u dhaliilay go`aanka Trump oo ay ku tilmaameen mid khatar galinaya amniga dalkooda.