Trump oo xayiraad ku soo rogay duulimaadyada Yurub ee tagi jiray Mareykanka

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xayiraad safar oo lagu soo rogay 26 dal oo Yurub ah taas oo qayb ka ah dadaalada lagula tacaalayo cudurka halista ah ee Corona.

Tallaabadaan ayaan saameyn ku yeelan doonin dalalka UK iyo Ireland iyo kuwa kale aan ka mid ahayn nidaamka Schengen ee dalalka qaar aan dal ku gal loo baahaneyn marka qof ka yimid dal ka tirsan nidaamkaas uu tagayo dal kale oo xubin ah habkaas dal ku gal la’aanta ah.

Madaxweyne Trump oo khudbad u jeediyay dadka Mareykanka xalay ayaa sheegay in tallaabooyinkaan laga maarmaanka ah ay muhiim u yihiin si loo badbaadiyo dadka Mareykanka oo wajahaya cudurka halista ah.

Xayiraadaan oo socon doonta muddo bil ah ayuu Mareykanku sheegay in dib u eegis lagu sameyn doono haddii ay xaaladda wax iska badalaan.

Trump ayaa madaxda Midowga Yurub ku eedeeyay in ay ka gaabiyeen wax ka qabashada cudurka oo ay sahashadeen.

Cudurka Corona ayaa si weyn u saameeyay dalal badan oo dunida ku yaal, waxaana qaaradda Yurub ugu daran dalka Talyaaniga oo dowladda dalkaas ay gabi ahaanba xayiraad ku soo rogtay dalka si loo xakameeyo cudurka oo sii faafaya

Xeerarka cusub ayaa dhaqan galaya jimcihii saqda dhexe waqtiga Mareykanka oo calaamad u ah kacdoon weyn oo ka dhan madaxweynaha Mareykanka, kaas oo lagu eedeeyay in uusan wax tallaabo ah ku u qaadan wax ka qabashada faafitaanka cudurma corona.

Waxaa jira 1,135 xaaladood oo la xaqiijiyey oo fayraska ah oo ku baahsan dalka Mareykanka oo dhan, iyada oo 38 ay ilaa hadda u dhinteen.

Hey’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sidoo kale shaacisay in cudurka Corona uu yahay mid halis ah sidoo kalena ku faafay in ka badan boqol dal oo dunida ah.

Dalalka uu ugu faafay ka baxsan Shiinaha oo uu markii ka dilaacay, waxaa ka mid ah dalka Talyaaniga.