Trump oo difaacay qoraalo uu ku weeraray Gobolo ka tirsan Mareykanka

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka oo u muuqday mid lagu taageerayo mudaaharaadyada looga soo horjeedo tallaabooyinka xiritaanka adag ee dhowrka gobol ee Mareykanka ah.

Khudbaddiisii ​​Jimcaha, wuxuu sheegay in qaar ka mid ah tallaabooyinka ay soo rogeen Gobolada Minnesota, Michigan iyo Virginia ay ahaayeen kuwo “aad u adag”.

Goor hore, wuxuu ku qoray bartiiisa Twitter-ka qoraal taxane ah oo u dhignaa sidaan: ” Xorey MINNESOTA”, ” Xorey MICHIGAN” ka dibna ” Xorey VIRGINIA”.

Ujeedada halkaan ayay warbaahinta Mareykanku ku sheegtay in Trump doonayo in Barasaabyada Goboladaan uu doonayo in doorashada soo socota ay bedelaan kuwa xisbigiisa ah oo ku siyaasada.

Joojinta, oo ay ku jiraan amarrada joogitaanka-guriga, ayaa loo baahan yahay si loo joojiyo faafitaanka cudurka coronavirus, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.

Laakiin mudaaharaadayaashu waxay leeyihiin waxay dhaawici doonaan muwaadiniinta, iyaga oo xaddidaya dhaqdhaqaaqa si aan macquul ahayn u joojinaya dhaqdhaqaaqa dhaqaale.

Mareykanka ayaa maalinti Khamiista waxaa cudurka Corona ugu dhintey tirada ugu badan ee dhimashada, isagoo diiwaangeliyay 4,591 dhimasho ah 24 saac gudahood.

Kororkaasi wuxuu noqon karaa sababtoo ah Jaamacadda Johns Hopkins, oo diiwaan gelineysa xogta, ayaa bilowday in ay ku darto dhimashada iyadoo loo maleynayo in ay sababtu u badan tahay cudurka Covid-19.

Mareykanka ayaa tirada ugu badan ee kiisaska iyo dhimashada adduunka oo dhan hoggaaminaya, ku dhawaad ​​700,000 kun oo xaaladood ayaa la xaqiijiyay iyo in ka badan 36,000 oo dhimasho ah, sida ay sheegtay Jaamacadda Johns Hopkins.

Bannaanbaxyo loogu baaqayo mas’uuliyiinta in ay qaadaan ama joojiyaan xiritaanka ayaa ka dhacay Gobolada Michigan, Ohio, North Carolina, Minnesota, Utah, Virginia iyo Kentucky.

Gobollada uu Mr Trump ku xusay qoraalkiisa Twitter-ka jimcihii ayaa waxaa dhammaantood hogaaminaya Dimuqraadiga. Ohio iyo Utah, oo uusan xusin, waxay leeyihiin guddoomiyeyaal xisbiga Jamhuuriga ka tirsan.