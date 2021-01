Trump oo cadaadis ku saaray Xoghayaha G/Georgia inuu dib u tiriyo codadka doorashada si uu u laalo guusha Biden

Tweet on Twitter

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la duubay isaga oo u sheegaya sarkaalka ugu sareeya doorashada Gobolka Georgia inuu “soo helo ama raadsho” codad ku filan oo lagu laali karo natiijada doorashada si uu ugu guuleysto.

Waxaan rabaa oo kaliya inaan helo 11,780 cod, ”Mr Trump ayaa u sheegay Xoghayaha Arimaha Dibada ee Jamhuuriga ee Gobolka Georgia, Brad Raffensperger cod duuban oo uu sii deyay Wargeyska Washington Post.

Mr Raffensperger ayaa la maqlay isaga oo ku jawaabaya in natiijooyinka Georgia ay sax ahaayeen.

Joe Biden ayaa ku guuleystey Gobolka Georgia isaga oo ay weheliyaan gobolada kale ee is bedbedalaya, isaga oo ku guuleystey 306 codadka ergara doorashada halka Mr Trump uu helay 232.

Tan iyo codbixintii 3-dii Nofeembar, Mr Trump wuxuu sheeganayay musuqmaasuq baahsan oo dhanka doorashada ah isagoon wax caddeyn ah keenin.

Dhammaan 50-ka gobol waxay caddeeyeen natiijada doorashada, qaarkood dib-u-tirinta iyo racfaannada sharciga ka dib. Ilaa iyo hadda, maxkamadaha Mareykanka waxay diideen 60 dacwadood oo ku saabsan guusha Mr Biden.

Golaha Congress-ka ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u ansixiyo natiijada doorashada 6 Janaayo.

Mr Biden, oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadika, ayaa lagu wadaa in loo caleemo saaro madaxweyne 20 Janaayo.

Codbixiyeyaasha Gobolka Georgia ayaa lagu wadaa inay mar labaad u codeeyaan Talaadada si ay u doortaan laba senetar oo gobolka ah. Natiijadu waxay go’aamin kartaa isku dheelitirka awoodda Golaha Aqalka Senate-ka Mareykanka.

Haddii labada murashax ee Dimuqraadiga tartamayaa guuleystaan, markaa waxaa la helayaa tiro siman oo ka tirsan senetarrada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, iyo in Kamala Harris, oo ah madaxweyne-ku-xigeenka dimoqraadiga ee la doortay, ayaa yeelan doona go’aanka codka lagu ansixinayo.

Xisbiga Mr Biden ee Dimuqraadiga ayaa horey u xukumayay Aqalka Hoose ee Wakiilada.

Xaaladaha kale, dhammaan 10-kii noolaa ee xoghayayaashii hore ee difaaca Mareykanka waxay qalinka ku duugeen maqaalka ay ku daabaceen Wargeyska Washington Post, iyagoo ka codsaday Madaxweyne Trump inuusan su’aal gelin natiijada doorashada.

Kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in uusan ku lug layeelan militariga khilaafaadka codbixinta, fikraddaas oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah taageerayaasha Trump.

Maxaa dhacay intii lagu jiray wicitaankii Trump?

Qeybaha codka sirta ah ee uu sii daayay Wargeyska Washington Post, Mr Trump waxaa laga maqlayaa mar kale buuq iyo cadaadis uu saarayay xoghayaha Gobolka Georgia.

Wuxuu ku adkaystay inuu ku guulaystay doorashadii ka dhacday Gobolka Georgia wuxuuna u sheegay Mr Raffensperger in “aysan waxba ka jirin in la dhaho waxaar dib u tirisay codadka”.

Mr Raffensperger oo ka jawaabaya ayaa yiri: ” Doodda iyo xogta aad haysato Mudane Madaxweyne waa khaldan tahay”.

Wicitaankii dambe Mr Trump wuxuu sheegay in warka la isla dhexmarayo uu yahay in waraaqaha codbixinta la jeexjeexay oo aaladaha codbixinta laga saaray Gobolka Fulton- eedeyn uu qareenka Mr Raffensperger u sheegay in kiiskaas uusan meesha ku jirin.