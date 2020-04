Tirada dhimashada ee cudurka Corona Fayras ee dunida oo dhan oo gaartay 200,000

Tweet on Twitter

In ka badan 200,000 oo qof ayaa dunida oo dhan hada ugu dhintey cudurka coronavirus, sida lagu muujiyay xog uruurin ay samaysay Jamacada Johns Hopkins ee dalka Mareykanka.

Waxaa jira in kabadan 2.8 milyan xaaladood oo la xaqiijiyay oo ah cudurka Covid-19, sida ku xusan qoraalka Jaamacadda.

Waxay timid kadib markii tirada dhimashada Mareykanka ay dhaaftay 50,000, iyadoo dadka Mareykanka ay u adkaysanayaan cudurka dilaaga ah ee adduunka ugu dhimashada badan.

11kii Jannaayo, warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa ku warrantay geeridii ugu horraysay ee loo yaqaan fayras. In ka badan 210 dal iyo dhulal ayaa laga soo sheegey kiisas cudurkaan.

Shan waddan ayaa hadda soo sheegay tirada dhimashada in ka badan 20,000 inkasta oo habka loo tiriyo dilalka ay aad u kala duwan yihiin. Mareykanka, Talyaaniga iyo Isbaanishka ayaa arkay tirada ugu badan ee dhimashada la soo sheegay. Waaxda Caafimaadka ee Boqortooyada (UK) ayaa Sabtidii shaacisay in in ka badan 20,000 oo qof ay hada u dhinteen cudurka coronavirus ee isbitaalada UK.

Xoghayaha Arrimaha Gudaha Priti Patel ayaa ku sifeysey tirakoobka “mid musiibo leh oo naxdin leh” waxayna tiri “umadda oo dhan way murugeysan tahay”.

Maaddaama xogta maalinlaha ah ee Boqortooyada Ingiriiska aysan ku jirin dadka ku dhinta guriga ama guryaha dadka lagu xanaaneeyo, tirada dhabta ah ayaa la hubaa in ay sare u sii kacayso.

Faransiiska, oo ay ku jirto geerida guryaha daryeelka marka loo eego tirakoobyadeeda, ayaa sheegtay in tirada ay kor u kacday ay gaartay 369 Sabtidii.

Dalka Faransiiska waxaa ka jiray 22,614 fayras illaa iyo bilowgii Maarso, laakiin saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in tirada dhimashada ee isbitaalada hoos u dhacday, tirada dadka ku jira xannaanada degdegga ah ay hoos u dhacday maalintii toddoba iyo tobnaad oo isku xigta.

Waxyaabihii ugu dambeeyay:

Ururka Caafimaadka Adduunku (WHO) wuxuu leeyahay bukaanka ka soo kabsaday fayraska ayaan laga ilaalin karin dib-u-qaadida cudurka.

Guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa sheegay inuu u oggolaan doono farmashiyayaasha madaxa-bannaan in ay ku sameeyaan tijaabooyinka Covid-19. Wuxuu sheegay inuu sidoo kale ballaarin doono baaritaanka cudurada ka hortaga ee afar isbitaal, laga bilaabayo shaqaalaha muhiimma ah.

Gobolka ayaa diiwaangeliyay in ka badan 16,000 oo dhimasho ah oo cudurka Corona Fayras ah tan iyo markii uu Gobolka New York ee Mareykanka ka dilaacay.