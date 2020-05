Tirada Dhimashada Coronavirus ee Mareykanka oo gaartay 80,000

Tirada dadka u dhintay cudurka Corona Fayras ee dalka Mareykanka ayaa gaartay 80 kun oo qof, sida ay warisay wakaalada wararka ee Reuters.

Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan ee uu aadka u saameeyay cudurka safmarka ah ee Corona Fayras marka la eego dunida kale, iyadoo in ka badan 1.33 milyan la sheegay inuu ku dhacay cudurkaan.

Caalamka, in ka badan 4 milyan oo kiis oo cudurka coronavirus ah ayaa hadda la xaqiijiyay, iyadoo 1.4 milyan oo qof ay ka soo ka bsadeen, sida laga soo xigtay xogta ay soo aruurisay Jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka. In ka badan 282,500 oo qof ayaa u dhintey cudurka COVID-19.

Shaqaalaha ka shaqeeya Aqalka Cad oo la amray in ay xirtaan Maaskarada wajiga

Shaqaalaha ka shaqeeya Aqalka Cad ee Mareykanka, halkaasi oo shaqada maalinla ah ee maamulka Madaxweyne Donald Trump ka dhacdo, ayaa lagu amray in markasta xirtaan maskarada wajiga lagu xirto, marka kaga reebo inta ay ku sugan yihiin qolalka xafiisyadooda, waxaa sidaas u sheegay wakaalada wararka ee Associated Press sarkaal sare oo ka tirsan Maamulka Trump.

Telefishinka ABC News ayaa ugu horreyn soo wariyay in qoraak cusub uu faray qof kasta oo gala Aqalka Cad inuu daboolo wajigooda. Iyada labo shaqaale oo kala tirsan xaafiiska madaxweyne Trump iyo ku xigeenka Mike Pence laga helay cudurka dilaaga ah ee coronavirus usbuucii la soo dhaafay, cadaadiska ayaa kusii kordhaya Aqalka Cad si ay u qaadaan talaabooyin dheeri ah oo lagu ilaalinayo caafimaadka madaxweynaha 73 sano jirka ah.