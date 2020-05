Tirada dadka laga helay Covid-19 ee Soomaaliya oo gaartay 997

Tweet on Twitter

Muqdisho – Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixiteedii ugu dambeeyay ee ku saabsan cudurka Corona Fayras ee gudaha dalka ku shaacisay in tirada dadka laga helay xanuunka Corona Fayras ay ku dhaw dahay 1000.

Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fowziya Abiikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta Covid-19 ee dowladda ku sheegtay 69 qof maanta laga helay xanuunka Corona Fayras kuwaasi oo kala jooga Gobalka Banaadir (39), Somaliland, South West ( 8), Puntland(8) Hirshabelle (2) iyo Galmudug (1).

Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fowziya Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay in 24 saac ee la soo dhaafay in 4 qof i geeriyootay cudurka Corona Fayras. Wasaaradda ayaa sheegtay in dadkaan ay kula geeriyoodeen Somaliland, Puntland iyo Gobolka Banaadir.

Wasaaradda caafimaad Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dhimashada guud ee dadka u dhintay Coronavirus ee Soomaaliya ay gaartay 48 ruux.

Tirada dadka laga helay xanuunka Corona Fayraska ee Soomaaliya ayaa hadda gaartay 997 sida ay Wasaaradda Caafimaadu sheegtay.

Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay in 110 qof ay ka bogsadeen xanuunka.

Soomaaliya gudaheeda waxa sii kordhaya dadka uu soo ridanaya xanuunka Corona Fayras iyo sidoo kale tirada dadka u dhimanaya.