Tallaalkii ugu horreeyay ee xanuunka ‘Covid-19’ oo Mareykanka ka billowday

Tallaalkii ugu horreeyay ee xanuunka ‘Covid-19’ ee dalka Mareykanka ayaa dhacay, iyada oo waddanku u diyaar garoobayo ololihii tallaal ee ugu ballaarnaa abid.

Sandra Lindsay, oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan Xarunta Caafimaadka ee Long Island, ee magaalada New York ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee la siiyo tallaalka iyadoo si toos ah Telefishinada iyo barta Twitter-ka ee Guddoomiyaha Gobolka New York Andrew Cuomo toos looga daawanyay.

Magaalada New York, ayaa ahaa xuddunta cudurkan uu ka dillaacay ee hirarkii koowaad ee hore ee sanadkaan.

“Ma dareemin wax ka duwan qaadashada tallaal kale,” ayay tiri Ms Lindsay. “Waxaan rajaynayaa in tani ay bilow u tahay dhamaadka waqti aad u xanuun badan taariikhdeena. Waxaan rabaa in aan kalsooni geliyo shacabka in talaalku badbaado yahay. Waxaan ku jirnaa masiibo sidaa darteed waxaan dhamaanteen u baahanahay inaan qeybteena ka qaadano.”

Malaayiin koob oo ah tallaalka ay soo saareen ama farsameeyeen shirkadaha Pfizer / BioNTech ayaa la qaybiyey, iyadoo 150 isbitaal la filayo inay helaan Isniinta.

Barnaamijka tallaalka Mareykanka ayaa looga golleeyahay in la gaarsiiyo 100 milyan oo qof bisha Abriil ee sanadka soo socda.

Dhimashada Covid-19 ee Mareykanka waza ay ku dhowdahay 300,000 kun, oo leh illaa iyo hadda tirada ugu badan ee dhimashada adduunka.

Tallaalka ay soo saareen labada shirkada Pfizer / BioNTech ayaa rukhsad adeegsi deg-deg ah ka ay siisay Maamulka Hey’adda Cuntada iyo Dawooyinka Mareykanka (FDA) jimcihii.

“Talaalkii ugu horeeyey ee la qeybiyay. Hambalyo USA! Hambalyo adduunka!” Madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray subaxnimadii Isniinta kadib tallaalka laga bilaabay magaalada New York.

Tallaalka dib-u-soo-saarista ayaa imanaya iyada oo cudurku sii socdo oo uu ku sii faafayo Mareykanka. Dhimashooyinka ayaa si aad ah kor ugu sii kacayay tan iyo bishii Nofeembar tirada dadka ku jira isbitaalka cudurkan ayaa sidoo kale si joogto ah u sii kordheysay, iyadoo in ka badan 109,000 oo qof haatan la dhigey isbitaalada, sida laga soo xigtay mashruuca la socodka Covid-19.

UK ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee laga bilaabay tallaalka, halka Kanada ay sidoo kale bilaabeyso barnaamijkeeda tallaalka Isniinta, iyada oo bilowga 30,000 ay qaadanayso 14 goobood oo dalka oo dhan ah.

Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden, oo loo caleemo saari doono madaxweyne 20 Janaayo, ayaa dajiyay hadaf 100 milyan oo tallaal ah oo loo yaqaan ‘Covid tallaal’ 100-kiisa maalmood ee ugu horreysa xafiiska.

Taasi waxay meteleysa qiyaas ahaan saddex meelood meel tirada guud ee dadka Mareykanka.

Shirkada Pfizer waxay ogolaatay heshiis ah in Mareykanka la siiyo 100 milyan oo tallaal ah bisha Maarso.

200 milyan oo qiyaas oo tallaal labaad ah, oo ay soo saartay shirkada Moderna iyo Machadyada Qaranka ee Caafimaadka, ayaa la bixin doonaa illaa Juun. Talaalku wali ma ogolaanayo sharciyeyaashu laakiin waxaa dib u eegi doona guddi khubaro ah toddobaadkan gudihiisa.