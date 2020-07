Shiinaha oo uga digay UK ‘faragelinta’ Hong Kong

Shiinaha ayaa Talaadadii ku eedeeyay Britain in ay faragelin ku heyso arrimaheeda gudaha oo ay sheegtay in ay ” in jawaab ka bixin doonto” kadib markii Britain ay ku dhawaaqday in ay joojineyso heshiiskii masaafurinta ee ay la lahayd Hong Kong taas oo ka dhalatay go’aanka Shiinaha ee ah in ay ku soo rogto sharciga amniga qaran ee dhulka Hong Kong.

Afhayeen aan la magacaabin oo jooga safaaradda Shiinaha ee London ayaa sheegtay in Boqortooyada Ingiriiska ay si isdaba joog ah u jebisay sharciga caalamiga ah iyo shuruucda aasaasiga ah ee xiriirka caalamiga ah.

Boqortooyada Ingiriiska ayaa “qaadi doonta cawaaqibka” haddii ay sii wado “wadada khaldan” ee Hong Kong, Shiinaha ayaa ka digay.

Isniintii, UK waxay joojisay heshiiskii wareejinta ay la gashay Hong Kong sharci cusub oo amni oo loogu tala galay gumeysikii hore, kaasoo siinaya Beijing awood dheeraad ah.

Isaga oo ka jawaabaya, danjiraha Shiinaha ee London ayaa sheegay in Boqortooyada Ingiriiska “ay si cad u fara gelisay” arrimaha Shiinaha.

Liu Xiaoming wuxuu yiri: “Shiinaha waligeed faragalin kuma sameyn arrimaha gudaha ee UK. UK waa inay sidookale u samaysaa Shiinaha .”

Horaantii bishaan, Ra’iisul Wasaare Boris Johnson wuxuu balanqaaday inuu u fidin doono sedex milyan oo daggan Hong Kong fursad ay ku degaan UK, ayagoo u saamaxaya ugu dambeynti in ay codsadaan dhalashada Ingiriiska.

Tallaabadan ayaa timid ka dib markii Beijing ay soo saartay sharciga cusub ee muranka dhaliyay ee dhammaadkii Juun, iyada oo la abuurayo dambiyo samaynaya dadka deggan Hong Kong oo loo diro dhul-weynaha Shiinaha si loo maxkamadeeyo.

Xiisadaha u dhexeeya London iyo Beijing ayaa sii kordhayay, iyada oo dowladda UK ay si gooni gooni ah ugu dhawaaqday inay u baahan tahay ka saarista teknolojiyadda Shiinaha ee shabakadda mobilada UK ee 5G ee cusub dhammaadka 2027.