Shiinaha oo Mareykanka ku eedeeyay in uu cudurka Corona dalkiisa keenay

Wakalaadda wararka ee Reuters ayaa qortay in afhayeenka Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Shiinaha, Zhao Lijian uu bartiisa Twiter-ka ku qoray in milateriga Mareykanka laga yaabo in xanuunka Corona ay geeyeen magaalada Wuhan oo ah halkii uu markii hore ka dilaacay xanuunka, saameynta ugu bandan dunida ku yeeshay ee Corona

“Waxaa laga yaabaa in ciidmaada Mareykanka ay xanuunkaasi safmarka ah geeyeen Wuhan, warkiinu ha cadaado, waxaana Mareykanka ka sugeynaa fahfaahin ku aadan arrinta” ayuu Zhao ku qoray bartiisa Twiter-ka.

Hadalka afhayeenka ayaa kusoo aaday xilli safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Koonfur Afrika, Mr Songtian uu sheegay in xanuunka uu ka bilawday dalka shiinaha balse taas aysan ka dhigneyn in xanuunkas markiisi hore ka bilawday dalkaas.

Dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa u yeertay safiirka Shiinaha u fadhiya Maraykanka iyaga oo u gudbiyay cabasho ku aaddan erayada afheyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo Maraykanku ku eedeeyay in ay xanuunka keeneen Shiinaha.

Boqolaal ka tirsan ciidanka Maraykanka ayaa bishii October ee sanandkii la soo dhaafay tartanka oradada milatariga adduunka uga qayb galay magaalada Wuhan.

Shiinaha ayaa aaminsan in cudurkaan loo gudbiyay qaab saynis ah ee uusan cudurkaan iskiis iska imaan, waxayna sheegeen baarayaasha ugu sarreeya ee dalkaas ee cudurrada darsa in ay suurogal tahay in dal akle uu Shiinaha ku beeray cudurkaas.