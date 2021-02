Senatorada Mareykanka oo la daawadsiiyay muuqaalada weerarkii taageerayaasha Trump ee Aqalka Kongareeska 

Tweet on Twitter

Sharci dajiyaasha aqalka sare ee Maraykanka ee ku hawlan gole joojinta Madaxwene Trump ayaa la daawadsiiyay muuqaalo halis ah oo muujinaya maalintii taageerayaashiisa ay weerareen aqalka Congresska ee ku yaalla aagga Capitol Hill ee Washington.

Muuqaalka laga duubay ayaa muujinaya dagaal gacan ka hadal ah oo dhexmaraya ciidanka ammaanka iyo taageerayaasha Trump. Ciidanka Booliiska ayaa la arki karaa iyaga oo gurmad dalbanaya si ay u xakameeyaan taageerayaasha kusoo xoomay Congresska.

Ciidanka Booliiska ayaa xilli ay la tacaalayeen rabshad wadayaasha waxay goob ammaan ah geeyeen siyaasiyiinta ku sugnaa Congressk.

Xubnaha Dimuqraadiga ee ku hawlan dacwad oogista ayaa iyaga oo adeegsanaya qoraallo uu soo dhigay barta Twitterka iyo hadallo uu jeediyay, waxa ay ku doodeen in uu Trump uu u dhaqmay sida “horjoogaha kicinta”.

Seddex meelood labo meel ayaa loo baahanyahay si Trump loogu helo eedda ah in uu abaabulay rabshadaha, laakiin aqalka 100ka xubnood ka kooban way adagtahay in la isku raaco maadaama xubnaha xisbiga Jamhuuriga ay wali daacad u yihiin Trump.

Wallow uu Trump heysto aqlabiyadda taageeraha xubnaha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka sare, haddana haddii lagu helo eeddaas waxa laga mamnuuci doonaa in uu mar labaad xafiis qabto ama u tartamo jagada Madaxweynimada.

Bisha Jannaayo 6deedii ayaa taageerayaal ka careysan in Madaxweyne Trump doorashada ku guuldareysto waxa ay weerareen oo gudaha u galeen aqalka Congresska , xilli ay halkaas ka socotay xaqiijinta guusha Madaxweyne Joe Biden.

Taageerayaasha Trump oo qaar hubeysnaa ayaa la wareegay xafiisyada qaar waxaana rabshadaas ku dhintay ilaa iyo 5 qof.