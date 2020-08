Ruushka oo soo saaray tallaalkii ugu horreeyay ee cudurka Corona Fayras

Tweet on Twitter

Madaxweynaha dalka Ruushka Vladamir Putin ayaa shaaciyay in Ruushku uu soo saaray tallaalkii ugu horreeyay ee cudurka Corona Virus. Putin ayaa xusay in tallaalkaan uu xal waara u noqon doono cudurka Corona oo faro ba’ an dunida ku haya.

Madaxweyne Putin oo kulan muuqaal khadka internetka kula yeelanayay golaha wasiirada Ruushka ayaa tilmaamay in tallalkii ugu horreeyay dunida lagu sameeyay Ruushka.

Madaxweyne Putin ayaa sheegay in gabadhiisu ahayd qofkii ugu horreeyay ee la siiyo tallaalka cusub ee cudurka Corona.

Dunida waxaa saameyn xoogan ku yeeshay cudurka Corona Virus oo sababay khasaaro dhimasho iyo mid dhaqaale.

Waxaa gabi ahaanba yaraaday dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo wax soo saarkii dunida. Dalal badan ayaa wali aan kusoo noqon nolosha caadiga ah maadaama uu si weyn u saameeyay cudurka safmarka ah ee Corona.