R/Wasaarihii hore ee Faransiiska iyo xaaskiisa oo lagu helay musuq

Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Faransiiska Francois Fillon iyo xaaskiisa u dhalatay dalka Wales ayaa lagu xukumay xabsi sababo eedo la xiriira shaqaaleysiin been abuur ah dartood.

Siyaasiga muxaafidka ah ayaa lagu helay in uu xaaskiisa Penelope Fillon siiyay lacag gaareysa 1.3 Milyan oo dollar taas oo ay ku qaadatay kaaliye baarlamaan ahaan , wallow aysan shaqadaa qaban.

Waxaa lagu xukumay Ra’iisul wasaarihii hore shan sano xabsi ah taas oo seddex ka mid ah la hakiyay. Xaaska ayaa iyadana lagu riday seddex sano oo aysan xabsi gali doonin laakiin ay mari doonto kor joogteyn iyo la socod.

Fadeexadaan ayaa dhabar jab ku noqotay damacii Madaxweynenimo ee Fillon ee sannadkii 2017, hayeeshe waqtigaas waxa uu ku guuleystay in uu is hortaago oo maxkamadi hakiso in si dhaqso ah loo xiro.

Francois oo 66 jir ah ayaa noqonayaa masuulkii ugu sarreeyay ee Faransiis oo xabsi gala tan iyo curashadii Jamhuuriyaddii shanaad ee Faransiiska sanadkii 1958.

Maxkamadda magaala Paris ayaa sheegtay in xaaska Ra’iisul wasaarihii hore shaqo aan jirin lagu naas nuujiyay inay qabatay taas oo keentay inay qaadato lacag dadweyne oo gaareysaa hal Milyan oo Dollar.

Maxkamadda ayaa ku ganaaxday lacag gaareysa 423,000 oo Dollar, waxaa kale oo la amray inay Baarlamaanka oo shaqaaleysiiyay intii u dhaxeysay sanadihii 1998 ilaa 2013 u celiso lacagtii ay sida qaldan uga qaadatay ee gaareysa Milyan iyo xoogaa oo dollarka Mareykanka ah.

Maxkamaddu waxay kale oo Francois Fillon Ra’iisul wasaarihii hore ka mamnuucday in muddo toban sano ah uu qabto xafiis dan guud.