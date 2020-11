R/Wasaare Rooble oo kulan la qaatay Guddiyada Doorashooyinka ee Heer Federaal

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Muqdisho – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la qaatay Guddiyada Doorashooyinka heer Federaal iyo guddiga Xallinta khilafaadka doorashooyinka.

Ra’iisul Wasaaraha oo hadal u jeediyay Guddiyadaan ayaa u sheegay in ay ka shaqeeyaan sidii dalka uga dhici lahayd doorasho xor ah oo xalal ah. Kulankaan oo ka dhacay Huteelka Decale ku yaalla gudaha Garoonka Aadan Cadde ayaa Ra’iisul Wasaare Rooble sidoo kale Guddiyada Doorashooyinka heer Federaal iyo Xallinta Khilaafaadka kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan in dalka doorasho la soo siman yahay oo lagu kalsoonan karo ay ka dhacdo.

“Dadka Soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in aad ugu adeegtaan si madax-bannaan, hufan oo caddaalad ah, daahfurnaan leh, si ay u dhacdo Doorasho xor iyo xalaal ah”. Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble.

Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo howl-geliyey Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal ee Maamulka iyo Khilaafaadka ayaa la wadaagay muhiimadda ay leedahay masuuliyaddan taariikhiga ah ee ay guddiyadan ka sugayaan dadka Soomaaliyeed.

Hadalka Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo musharaxiinta xisbiyada Mucaaradka ay wallaac wayn ma muujiyeen Guddiyada Doorashooyinka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ee dhawaaan dowladda Federaalka ay magacoowday.