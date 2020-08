Quwadaha Yurub oo ka horyimid dib u soo celinta cunoqabateynta Iiraan

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dalalka reer Yurub ee qaybta ka ahaa heshiiskii nukliyeerka Iiraan ayaa ka horyimid dalab Mareykanku watay oo dib loogu soo celinayay cunoqabateynta Qaramada Midoobay ee Iiraan.

Jarmalka, Faransiiska iyo Britain oo qayb ka ahaa quwadaha saxiixay heshiiskii nukliyeerka Iiraan ayaa war qoraal oo ay ku saxiixnaayeen wasiiradooda arrimaha dibadda waxay ku sheegeen inaysan taageereyn dalabka Mareykanku ku doonayo cunoqanateynta Iiraan.

Dalalkaan lagu magacaabo E3 ayaa ku dooday in Mareykanku uusan qayb ka ahayn heshiiska sidaa darteed uusan xaq u lahayn in uu ku doodo in dib loo saaro cunoqabateynta Iiraan.

Sanadkii 2015 ayaa dalalka xubnaha joogtada ka ah Qaramada Midoobay iyo Jarmalka waxay heshiis ay ugu magac dareen JCPOA la galeen dalka Iiraan si loo xakameeyo hubkeeda Nukliyeerka.

Mareykanka ayaa heshiiska iskaga baxay markii uu talada la wareegay Madaxweyne Trump oo si weyn u dhaliilsanaa heshiiska uu galay Madaxweyne Obama. Trump ayaa ku dooday in Iiraan ay guul ka gaartay sidaas darteedna aysan heshiiska kusii jiri karin.