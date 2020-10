Qaar ka mid ah Waddooyinka Muqdisho oo dib loo furay

Muqdisho – Waxaa maanta dib loo furay qaarka mid ah Waddooyinka magaalada Muqdisho oo muddo 2 sanno ku dhaw xirnaa.

Waddooyinka maanta dhagxaanta laga qaaday ayaa waxaa ka mid jidka isku xira waddada isgoyska dabka iyo Suuqa Bakaaraha, qeybo ka mid ah waddada wadnaha iyo isgoysyo kale oo muhiim u ah marista gaadiidka dadweynaha iyo ganacsiga.

Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in aan waddooyinka la furin balse jidgooyinka la qafiiyay. Waxa uu sheegay isaga oo ka hadlay munaasabad Muqdisho lagu qabtay oo lagu magac daray ” Munaasabadda Furitaanka Waddooyinka Muqdisho” in dhagxaanta ay meeshii ay horey u yaalleen ay ka sikiyeen ama ka durjiyeen balse aan la waddada qaadin.

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo dhankiisa ka hadlay munaasabaddaan ayaa sheegay in uu dareemayo dhibaatada shacabka Muqdisho ay kala kulmeen ama ku qabaan waddooyinka xiran. Waxaa uu sheegay Ra’iisul Wasaaruhu inuu ka raali gellinayo shacabka shacabka Muqdisho dhibaatadaas.

Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay in waddooyinka inta xiran la furi doono marka ay la xaqiijiyo in ay suragal tahay in amni ahaan ay suuragal tahay in la furi karo. Waxa uu shacabka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan dowladda iyo hey’adda amniga si amniga caasimadda Muqdisho loo xaqiijiyo.

Waxaa wali aan la furin ama dhagxaanta aan laga qaadin inta badan waddooyinka muhiimka ah ee soo gala waddada wayn ee Makkah almukarama iyo kuwa kale oo muhiim u ah isku socodka gadiidka dadweynaha iyo ganacsiga intaba.

Waddooyinka maanta dowladdu sheegtay in dib loo furay ayaa oo halkii markii hore ay yaalleen laga sikiyay ayaa dadka inta badan waxa ay ku tilmaameen in furitaankooda lagu soo aadiyay xilliga ololaha doorashada 2020-2021.