Nin hubaysan oo 16 qof ku dilay Canada

Nin hubaysan oo Booliis iska soo dhigay ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay gobolka Nova Scotia ee dalka Canada. Dadka uu ninka hubaysan uu toogtay ayaa waxaa ku jirta haweenay bilays oo ka jawaabaysay dhacdada toogashada.

Toogashadaan ayaa la rumeysan yahay in ay tahay toogashada ugu xumayd ee ka Kanada ka dhacda muddo 30 sano ah.

Dhawr qof maydadkooda ayaa laga helay bannnaanka iyo gudaha hal guri magaalada yar ee Portapique.

Booliska ayaa sheegay in tuhmanaha uu dadka ku toogtay meelo kala duwan oo ku yaal Gobolka Nova Scotia, qaar badan oo ka mid ah si aan kala sooc lahayn. Ninka weerarka geystay ayaa lagu dilay iska hor imaad dhex maray isaga iyo booliska.

Waxaa la sheegay inuu wadey baabuur u eg baabuur boolis ah. Dadka deegaanka ayaa lagula taliyay in ay isku xiraan gudaha guriyaha magaalada miyiga ah ee Portapique kadib markii weerarku bilaabmay.

Mas’uuliyiinta ayaa weli isku dayaya inay xaqiijiyaan tirada dhimashada rasmiga. Waxay ka digeen in ay jiro karto in tiradu is bedesho ama kororto.

Heidi Stevenson, oo ciidanka Booliska Canada ka shaqeynasay muddo 23 sano ah, ayaa kamid ahaa dadka la dilay. “Heidi waxa ay ka jawaabaysay baaqa waajibka ah waxa ay nafteeda ku wasay intii ay ilaalinisay kuwii ay u adeegtay,” Kaaliyaha Taliyaha Taliska ee RCMP Nova Scotia, Lee Bergerman ayaa barta Facebook ku qortay sidaa.

Ra’iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa cambaareyay weerarka toogashada ah isagoo ku tilmaamay ” xaalad naxdin leh”.