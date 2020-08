Maryanne Trump: Madaxweynuhu waa mid aan daacad ahayn oo naxariis daran

Madaxweyne Donald Trump walaashii ka weyn oo horay u soo noqotay garsoore heer Federaal, ayaa cod qarsoodi ah oo laga duubay waxay si weyn u weerartay walaalkeed Madaxweyne Trump iyada oo ku tilmanatay mid aan mabda lahayn.

Maryanne Trump ayaa waxaa si qarsoodi ah cod uga duubay gabadha ay habaryarta u tahay ee Mary Trump oo dhawaan soo saartay buug si weyn ugu dhaliishay Madaxweyne Trump.

Buugga ayay cinwaan uga dhigtay Mary Trump “Wax badso marnaba ha qancin sida qoyskeena ay u sameeyeen ninka ugu khatarta badan dunida”.

Mary Trump ayaa sheegtay inay codka duubtay sanadihii 2018-2019. Mid ka mid ah codadka la duubay ayaa mid ka mid ah waxa ay Barry oo 83 jir ku tiri ” Walaalkeey waxa uu yiri waraysi Telefishinka Fox News waxaan ku geynayaa xuduudda si aad ula macaamisho kiisaska soo galootiga ilmahooda laga reebay.

Maryanne ayaa sheegtay in qofku haddii uu yahay mid diin leh ay tahay in uu dadka caawiyo, halkii uu dadka ka dhibi lahaa. Codadka qaar ayaa laga maqlayay in Maryanne Trump ay sheegtay in walaalkeed uusan akhrin mowqifkeeda ku aaddan soo galootiga.

Codadka la duubay ayaa waxaa markii ugu horreysay daabacay wargeyska Washington Post iyada oo wakaaladda wararka ee AP ay sabtigii ku faafisay boggeeda.