Mareykanka oo UK  iyo Ireland ku daray dalalka lagu soo rogay xayiraadda safarka

Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa ku dhawaaqay in xayiraddii dhanka safarka ee lagu soo rogay dalalka qaaradda Yurub sababo la xiriira xanuunka Carona Vrius lagu soo daray dalalka Britain iyo Ireland oon horay ugu jiray dalalka lagu rogay xayiraadda dhanka safarka ah.

Shir jaraa’id oo uu ku qabtay madaxweyne ki xigeenka Maraykanka Aqalka Cad ayuu ku sheegay in muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan Britain iyo dadka heysta degenaashaha Maraykanka ay imaan karaan, iyaga oo la marsiin doono garoomo gaar ah iyo hab loogu talogalay.

Dhawaan ayaa xayiraad soconeysa 30 barri oo Maraykanku uu kusoo rogay dalalka Yurub ee aagga Shcengen dhaqangashay, iyada oo markaa laga reebay Britain iyo Ireland.

Madaxweyne Trump ayaa sheegay in labadaan dal lagu darayo kuwa horay xayiraadda duulimaad loo saaray maxaa yeelay xanuunku waa uu sii faafay dalalkaasi ma muujin waxqabad badan .

Dhinaca kale Madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu maray tijaabada xanuunka Carona Virus oo heerkulka jirkiisa uu yahay mid caadi ah.

Arrintaan ayaa imaaneysa markii saraaiisha Aqalka Cad ayaa baaritaan ku billaabeen wariyaasha ka qaybgalayay shirka Trump, waxa uuna Mdaxweyne Trump u sheegay in uu qudhiisa maray baaritaan la xiriira Carona oo habeenkii jicaha uu nasugayo natiijada baaritaan oo labo ama hal bari kusoo bixi doonta.

Trump ayaa todobkaadkii hore la kulmay wafdi ka socda Brazil oo mid ka mid ah markii dambe laga helay xanuunka Carona.

Agaasimaha machadka cudurada xasaasiyadda iyo feyrsaka Maraykanka Anthony Fauci ayaa sheegay in Maraykanku diiwaangaliyay 20,266 oo ah kiisas cusub oo cudurka Carona, hayeeshe uusan cudurku gaarin halkii ugu sarreysay

Madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Mike Pence oo hoggaaminaya guddiga u xilsaaran la dagaalanka Carona ayaa sheegay in la joojiyay booqashada goobaha lagu xanaanneeyo dadka waaweyn si loo badbaadiyo dadka jilicsan.

Goo hore oo sabtigii ah saraakiil ku sugan gobolka New York ayaa sheegay in haweeneey 82 jir ah ay noqotay qofkii ugu horreeyay ee xanuunka Carona ugu dhinta New York.

Guddoomiyaha Gobolka New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in haweeneyda oo horay u qabtay cudur sambabka ku dhaca la geeyay isbitaalka 3dii Bisha Maarso. Wariyaasha ayuu guddoomiyaha gobolka New York u sheegay in kiisaska gobolkiisa ay kor u kacday oo ay mareyso 524 oo laga helay xanuunka Carona. Guud ahaan Maraykanka in ka badan 2000 oo qof ayaa laga helay xanuunka safmareenka ah ee Carona, waxaana dhimashada Maraykanka ay mareysa 50.

Jimcihii ayuu Madaxweyne Trump ku dhawaaqay xaalad degdeg ah waxana uu sheegay in bixin doono ilaa iyo 50 Bilyan oo kaalmo ah. Madaxweyne Trump ayaa dhanka kale gobolada ku booriyay in ay sameeyeen xaruumo degdeg ah oo lagula dagaalo xanuunka Carona Virus.

Cudurka Carona ayaa keenay in dugsiyada Waxbarasho, goobaha isboortiga iyo golayaasha madadaalada la xiro dhammaan gobolada kala duwan ee Maraykanka.

Dadweynaha Maraykanka ayaa u kala cararay dukaamada si ay usoo iibsadaan adeegyada muhiimka ah sida cunada iyo waxyaabaha kale.

Aqalka wakiilada Maraykanka ayaa ansaxiyay xirmo gargaar oo dadka siineysa baaritaan lacag la,aan ah iyo fasax lacag lagu qaadanayo si loo yareeyo khasaaraha cudurka Carona uu ku yeelan karo dhaqaalaha Maraykanka.

Dalalka dunida ayaa wali sii wada tilloobiyinka ay ka mid yihiin xirashada xuduudahooda iyo xadidka safarada meelaha qaar si looga hortago faafitaanka Carona virus oo dunida si weyn ugu sii baahaya. Waxaa ka mid ah tillaabooyinka kale in la karaantiilo dadka dalka soo galaya iyo in la mamnuuco isku imaatinka dadweynaha.

Shirkadda taleefoonada sameysa ee Apple ayaa sheegtay in ay xireyso dhammaan dukaamada ay ku leeyihiin dunida dacaladeeda ilaa iyo bsiha Maarso 27keeda. Apple ayaa dib u furtay dukaamada 42 gaaraya oo ay ku lahayd dalka Shiinaha markii uu yaraaday cudurka Carona ee dhulweynaah Shiinaha.

Dalalka qaar ayaa xiray matxafyada, goobaha dalxiiska, waxay sidoo kale hakiyeen dhammaan ciyaaraha kala duwan si loo yareeyo khatarta cudurka Carona oo dad gaaraya 138,000 ay la ildaranyihiin dunida oo idil halka ay u dhinteen 5 ku oo ruux.