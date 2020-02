Mareykanka oo saraakiil Shiinaha u dhashay ku eedeeyay in ay jabsadeen shirkad

Tweet on Twitter

Mareykanka ayaa afar sarkaal oo Shiinaha u dhashay ku eedeeyay in ay jabsadeen xogta shirkadda dhinaca internetka ee Equifax oo qiimeysa deymaha in la bixin karo iyo in kale.

Inkabadan 147 Malyan oo Mareykan ah ayay saameyn ku yeelatay sannadkii 2017 kaddib markii la xaday xogta iyo cinwaanada guryaha ee macaamiisha shirkaddaan.

Xeer ilaaliyaha Maraykanka William Barr ayaa ku tilmaamay jabsashadii ugu weyned taariikhda xog xadidda.

Sida ku cad eedda maxkamadda loo gudbiyay afar sarkaal oo lagu kala magacaabo Wu Zhiyong, Wang Qian Xu Ke iyo Liu Lei ayaa la sheegay in ay ka tirsanyihiin ciidanka xoreynta dadweynaha Shiinaha machadkiisa cilmi baarista oo ka tirsan milatariga Shiinaha.

Sida lagu xusay qoraalada maxkamadda loo gudbiyay raggaan ayaa todobaad ku dhex jiray komputerada shirkadda iyaga oo jabsaday shabakadda difaaca kaddibna xaday xogta gaarka ah.

Eedaha loo jeediyay saraakiisha Shiinaha oo sagaal gaarayay ayaa waxaa ka mid ahaa in ay xadeen siro ganacsi .

Eedeysanayaasha ayaan la ogeyn halka ay ku suganyihiin wayna adkaan doontaa in maxkamada lagu soo taago Mareykanka.