Mareykanka oo joojinaya dhaqaalihii uu siin jiray Hey’adda Caafimaad Adduunka ee WHO

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu joojinayo dhaqaalihii uu Mareykanku siin lahaa Hey’adda Caafimaadka Adduunka ee (WHO).

Waxaa uu sheegay in ay ku “guul darreysatay waajibaadkeedii aasaasiga ahaa” jawaabtii ay ka bixisay faafitaanka Fayraska Corona.

Madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyay Hey’adda Qaramada Midoobay in ay si xun u maamushay isla markaana ay qarisay faafitaanka fayraska kadib markay uu ka dilaacsy dalka Shiinaha, wuxuuna sheegay ayna waajib tahay in lagula xisaabtamo.

Isaga oo ka jawaabaya, Madaxa Qaramada Midoobay ayaa sheegay inaysan ahayn “waqtigii la jari lahaa lacagaha loogu yabooho WHO.

Mr Trump ayaa caadis iyo dhaliilo kala kulmay sida uu mareeyay cudurka safmarka ah ee Corona Mareykanka gudihiisa.

Wuxuu isku dayay inuu difaaco dhaleeceynta joogtada ah ee ah inuu si tartiib tartiib ah u dhaqmay si uu u joojiyo faafitaanka viruska isagoo farta ku fiiqaya go’aankiisa dabayaaqadii Janaayo inuu xayiraado ku soo rogo safarka Shiinaha.

Wuxuu ku eedeeyay WHO inay “dhaleeceysay” go’aankaasi isla markaana ay si guud u xigsatay Shiinaha.

“Waxaan farayaa maamulkeyga inuu joojiyo maalgalinta, inta dib u eegis lagu sameynayo si loo qiimeeyo doorka Ururka Caafimaadka Adduunka ee maamul xumada iyo daboolida faafitaanka coronavirus,” Mr Trump ayaa sidaa ku sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Aqalka Cad Talaadadii.

Mareykanka ayaa ah dalka kaliya ee dhaqaalaha ugu badan siiyo Hey’adda Caafimaad Adduunka ee WHO isagoo siiyay in ka badan 400 milyan oo doollar sandkii 2019-ka.

Go’aanka ku saabsan in Mareykanku uu dib u fasaxo dhaqaalaha ayaa la samayn doonaa dib u eegista, oo uu Mr Trump sheegay in ay socon doono muddo 60 illaa 90 maalmood ah.

Hey’adda Caafimaad Adduunka ee WHO wali si toos ah ugama jawaabin laakiin Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa sheegay in bulshada caalamku ay tahay in ay ” mideeyaan taageeradooda si loo joojiyo viruskan”.

“Waxaan aaminsanahay in Ururka Caafimaadka Adduunka ay tahay in la taageero, maadaama ay gabi ahaanba muhiim u tahay dadaalka adduunka ee ku aaddan ku guuleysiga dagaalka ka dhanka ah Covid-19,” ayuu yiri.

Wasiirka arrimaha dibedda ee Jarmalka ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in xoojinta ” maalinta” WHO ay ahayd mid ka mid ah maal gashiga ugu wanaagsan ee la samayn karo waqtigan.