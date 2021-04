Madaxweynihii dalka Chad, Idriss Deby oo la dilay

Tweet on Twitter

Madaxweynaha dhawaan dib loo doortay ee dalka Chad Idriss Deby ayaa u dhintey dhaawacyo ka soo gaarey jiida hore ee dagaalka isagoo hogaaminaya dagaalka ciidanka dalkaas kula jiraan fallaagada waqooyiga waddanka Sahel, afhayeen u hadlay ciidamada ayaa sidaa sheegay.

Deby, oo 68 jir ah, ayaa “ku jiray difaacii ugu dambeeyay ee qarankiisa aaga dagaalka” dhamaadka usbuuca, afhayeenka ciidamada General Azem Bermandoa Agouna ayaa ku sheegay hadal uu ka akhriyay telefishinka dowladda.

Idriss Deby ayaa ku guuleystey markii 6aad Isniintii doorasho halkaas ka dhacday oo Madaxweyne Deby ku doonayay inuu kordhiyo xukunkiisa 30 sano.

Warkan ayaa soo baxay maalin kadib markii Deby, oo xukunka ku qabsaday kacdoon sanadkii 1990, uu ku guuleystay markii lixaad, sida ku cad natiijooyinka doorashada ku meelgaarka ah ee la sii daayay Isniintii.

Deby wuxuu helay doorashaea boqolkiiba 79.3 codadkii la dhiibtay doorashadii madaxweynaha ee dhacday Abriil 11, natiijooyinka ayaa muujiyay.

Deby ayaa dib u dhigay khudbadiisii ​​guusha ee uu u jeedin lahaa taageerayaashiisa taa badalkeedana wuxuu u aaday booqashada askarta Chad ee jiida hore ee daagaalka ku sugan, sida uu sheegay maareeyaha ololahiisa doorashada.

Jabhadda ama Fallaagada Front for Change and Concord in Chad (FACT), oo fadhigeedu yahay guud ahaan waqooyiga xadka ay la wadaagto Liibiya, ayaa weerartay bar xuduudeed maalintii doorashada ka dibna waxay gaareen boqolaal kiilomitir oo dhanka koonfurta ah. Laakiin waxay la kulantay jab xoogaan toddobaadkii dhammaaday.

Afhayeenka militariga Chad Agouna, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in ciidamada militariga ay dileen in ka badan 300 oo dagaalyahano ayna qabteen 150 maalintii sabtida gobolka Kanem, oo qiyaastii 300 kiiloomitir (185 mayl) u jirta caasimada Ndjamena. Shan askari oo ka tirsan dowladda ayaa la dilay 36 kalena waa la dhaawacay, ayuu yiri.