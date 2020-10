Madaxweyne Trump iyo xaaskiisa oo laga helay Fayraska Corona

Tweet on Twitter

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isaga iyo marwada koowaad Melania Trump in laga helay cudurka Fayraska Corona isla markaana ay hadda ku jiraan karantiil.

Madaxweynaha, oo ah 74 jir sidaa darteedna la jooga koox dhakhaatiir sare ah, ayaa warkan ku shaaciyay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. “Waan ka wada gudbi doonnaa tan,” ayuu qoray Madaxweyne Trump.

Waxay imaaneysaa ka dib markii mid ka mid ah kaaliyayaashiisa ugu dhow laga helay Fayraska Corona.

Hope Hicks, oo ah la-taliyaha madaxweynaha oo 31 jirka ah, ayaa ahayd kaaliyaha ugu dhow ee Mr Trump ee laga helay illaa iyo hadda xanuunka coronavirus.

Waxay kula safartay madaxweynaha diyaaradda Air Force One dooddii ugu horreysay ee Telefishinka mmadaxweynaha oo ay la yeesho Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga taasi oo ka dhacday Gobolka Ohio Talaadadii.

Qaar ka mid ah xubnaha qoyska Mr Trump ee ka qeyb galay dooda ayaa la arkayay iyaga oo aan xirinayn Maaskarada afka.

Mr Trump ayaa inta badan iska indhatiray xirashada Maaskarada waxaana badanaa la sawiray isagoo aan samaynayn kala fogaanshaha marka dad uu ku dhex jiro gaar ahaan kaaliyeyaashiisa ama dadka kale inta lagu guda jiro howlaha caadiga ah shaqada.

Dhakhtarka Madaxweyne Trump Sean Conley ayaa qoraal uu soo saaray, wuxuuna sheegay in madaxweynaha iyo marwada koowaad ay “labadooduba caafimaad qabaan waqtigan, ayna qorsheynayaan inay guryahooda ku negaadaan Aqalka Cad inta ay ku jiraan soo bogashada”.

“Waxaan filayaa in madaxweynaha inuu sii wado gudashada waajibaadkiisa iyadoo aysan dhicin wax carqaladeyn ah inta uu ka soo kabanaayo, waana idinla socodsiin doonaa wixii ku soo kordha mustaqbalka”, ayaa lagu yiri qoraalka.

Mr Trump wuxuu sheegay in isaga iyo xaaskiisa, oo 50 jir ah, ay ku jiraan karantiil kadib Ms Hicks oo ah kaaliyihiisa laga helay Fayraska.

Wuxuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka: “Hope Hicks, oo si aad ah u shaqeyneysay iyadoon xitaa fasax yar qaadanin, ayaa hada laga helayCovid 19. Argagax!

“Aniga iyo Marwada Koowaad waxaan sugeynaa natiijooyinka baaritaankayaga, inta ka horeysa, waxaan bilaabi doonnaa howsheena karantiil! ayuu yiri Trump.

Natiijada madaxweynaha ee ah in laga helay Fayraska ayaa timid ka dib markii uu bilooyin iska indhatirayay halista cudurka dilaaga ah oo ay u dhinteen in ka badan 207,000 kun gudaha Mareykanka iyo saacado kadib markii uu ku adkeystay in “dhamaadka cudurka ay dhowdahay.”

Ma cadda sida Mr Trump cudurka laga helay ay u saameyn doonto qabanqaabada doodda labaad ee tartanka doorashada madaxweynaha, taas oo loo qorsheeyay im 15-ka Oktoobar ay ka dhacdo magaalada Miami ee Gobolka Florida.