Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka horjeediyay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya

Muqdisho: Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uga warbixiyey Shirkii Wadatashiga heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ee ku qabsoomay magaalada Dhuusamareeb ayaa aad uga hadlay arrimaha Doorashooyinka iyo heerarkii ay soo mareen.

Madaxweynaha ayaa Xildhibaannada Golaha Shacabka la wadaagay dadaalka dowladdu ay ku bixineyso hirgelinta doorashooyinka dalka, isaga oo dul istaagay sida ay uga go’an tahay Madaxda heer Federaal fulinta heshiiskii 17-ka Sabteembar ee ay gaareen dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada ayna ansixiyeen Labada Aqal ee Baarlamaanka.

“Waxaan tanaasulka ka soo bilownay sharcigii doorashada ee ay Golahani meelmariyeen, ilaa shirka aan hadda ka soo laabannay ee Samareeb. Waxaana gaarsiiyey heer ay gacantooda ku soo qortaan heshiiskii 17-ka sebteembar 2020, anigoo u arkayey in ay muhiim tahay midnimadeenna iyo wadajirkeenna si loo gaaro heshiis siyaasaddeed oo ka turjumaya hiigsiga shacabka Soomaaliyeed”. Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.

Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay caqabadaha siyaasadeed ee soo wajahay heshiiskii doorashada, kuwaas oo ka yimi maamulada Puntland iyo Jubbaland oo diiday dhaqan-gelinta qodobbadii ay horey u saxiixeen, taas oo muujisay sida ay uga caga-jiidayaan qabsoomidda doorasho loo dhan yahay, sida uu hadalka u dhigay.

“Labo qodob oo kaliya ayaan u soo bandhigay markii aan ku guda jirnay Wadahadalladii Heshiiskii 17-kii Sebteembar, kuwaas oo kala ahaa in laga dhimo Haweenka Soomaaliyeed ee doonayo in ay ka mid noqdaan Labada Gole ee Baarlamaanka lacagta isdiiwaan gelinta iyo in ay doorashada maamulaan Guddiga Madaxa Bannaan Ee Doorashooyinka Qaranka, kuwaas oo aan u aragnay in ay dhexdhexaad ahaayeen maadaama magacaabistoodu ay naga horreysay, labadaas qodobba waa la iga diiday, waana tanaasul kale oo aan u sameynay qabsooomidda doorashada.”

Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay qoddobo ka mid ah heshiiskii 17-kii bishii September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qoddobada heshiis ku jiray uu gacantiisa ku soo qortay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni halka madaxda kale ay iska daawanayeen.

Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyn sheegay in Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu u yeello go’aanka arrimaha Doorashooyinka iyo waxa laga yeelayo.

Shirkii magaalada Dhuusamareeb ee u socday Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad Goboleedyada ayaa fashil ku soo dhammaday xalay kaddib markii qoddobo ay ka mid yihiin arrimaha Gobolka Gedo la isku mari waayay.