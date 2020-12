Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo Jabuuti ku kulmay

Jabuuti: Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Kenya ayaa ku kulmay Caasimadda dalka Jabuuti. Kulan waxaa qeyb ka ahaa Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed.

Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa ka dhex taagan xiisad diblomaasiyadeed kaddib markii dowladda Federaalka Soomaaliya ay xiriir u jartay Kenya oo ay ku eedesay in ay faragelin ku haysa arrimaha gudaha Soomaaliya.

Kulan la isagu ka dhexmaray labada dhinac ayaa la filayaa in loo hadlay arrimaha labada dal iyo xiisa ka dhex taagan.

Shirka aan caadiga ahayn ee dalalka IGAD ayaa ajendihiisa ugu wayn waxaa ka mid ah xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex jirta Soomaaliya iyo Kenya.

The strength of stability in our region is based on cooperation for growth and development. I am glad as leaders we can come around the table and discuss pressing issues in our region. pic.twitter.com/cODnKRuVCf

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 20, 2020