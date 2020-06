K/ Koonfureed oo cambaareysay qorshaha Japan ku diidday inay xubin ka noqoto G7

Tweet on Twitter

Kuuriyada Koonfureed ayaa cambaareyn u jeedisay Japan kaddib markii ay Japan diidday soo jeedinta Madaxweyne Trump ee ku saabsaneyd in Kuuriyada Koonfureed lagu casuumo inay xubin ka noqoto ururka dalalka G7.

Tallabadaas ayay warbaahinta dalka Japan ku tilmaantay inay wiiqeyso awoodda Japan ay ku leedahay ururka G7 haddii ay kusoo biirto dalka Kuuriya Koonfureed.

Xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa Japan ku eedeeyay inay had iyo jeer u taagantahay waxyeeleeynta dalalka dariska la ah.

Arrintaan ayaa ahayd falcelinta warbixin ay qortay wakaaladda wararka Japan ee Kyodo toddobaadkii la soo dhaafay taas oo lagu sheegay in Tokyo ay diidday in shirka G7 ee dhacaya lagu casuumo Kuuriyada Koonfureed.

Labada dal ayaa khilaafkooda dib ugu noqonayaa dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana intii ka dambeysay ay si weyn ugu kala tagsanaayeen dibloomaasiyadda oo xurguf ay ka dhaxeysay. Japan ayaa ah dalka qura ee Aasiya ku yaalla ee ku jira ururka G7.

Madaxweyne Trump ayaa waxaa uu waday qorshe uu doonayo in uu dalal kale ugu soo daro G7, hayeeshe qorshahaas ayaa u muuqda in uu fashil wajahayo. Dhawaan Ra’iisulwasaaraha dalka Canada Justin Trudea iyo dalalka Yurub ayaa diiday in Ruushka lagu soo daro dalalka G7.

Trump ayaa dalalka G7 oo ka kooban Mareykanka, Britain, Faransiiska, Jarmalka ,Talyaaniga, Japan, Canada, waxa uu riixayay in lagu soo daro Australia, Hindiya iyo Ruushka. Arrintaas ayaa u muuqata inaysan hadda socon doonin oo caqabado ka horyimaadeen.