Jeo Biden oo ku guuleystay Doorashada Madaxweynaha Mareykanka

Joe Biden ayaa loo doortay madaxweynihii 46aad ee Mareykanka sabtidii, isagoo balan qaaday inuu soo celin doono qiyamka siyaasadeed iyo sharafkii Mareykanka. Waxaa uu ka adkaaday Madaxweyne Donald Trump oo noqday Madaxweynihii hal xili soo maamula Aqalka Cad.

Guusha Mr. Biden waxay u dhigantaa diidmada Mr. Trump ee malaayiin codbixiyayaal ah oo ku daalay dhaqamadiisa kala qaybsanaanta iyo maamulkiisa qasan, waxaana u keenay isbahaysi aan u badnayn oo haween ah, dad midab leh, codbixiyayaal da ‘yar iyo kuwo aad u yar oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.

Mr. Trump waa madaxweynihii seddexaad ee la doorto tan iyo dagaalkii labaad ee aduunka ee looga adkaaday dib u doorashadiisa, waana madaxweynihii ugu horreeyay in ka badan rubuc-qarni.

Natiijada ayaa sidoo kale waxay siisay daqiiqad taariikhi ah oo ay sameeysay ku xigeenka Biden, Senator Kamala Harris, oo noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku xigeen u noqota. Kamala Harris ayaa sidoo kale noqonaysa haweenaydii ugu horreysay ee madow Aasiiyaan American ah oo Madaxweyne ku xigeen noqonta.

Guushiisa, Mr. Biden, oo 78 jirsanaya dabayaaqada bishaan, wuxuu fuliyay hamigiisii ​​tobanaan sano ee uu ku jiray dalabkiisii ​​saddexaad ee Aqalka Cad, isagoo noqonaya qofkii ugu da’da weynaa ee madaxweyne loo doorto. Tiir ka mid ah tiirarkii Washington oo markii ugu horreysay la doortay intii lagu jiray fadeexaddii Watergate, isla markaana doorbidaya is-afgarad siyaasadeed oo ka sarreeya dagaalka, Mr. Biden wuxuu hoggaamin doonaa qaran iyo Xisbiga Dimuqraadiga ah oo aad u sii fikiray tan iyo markii uu yimid caasimadda 1973.

Madaxweynaha la doortay Jeo Biden oo dadka Mareykanka la hadlay ayaa sheegay in uu qofka kasta oo Mareykan ah Madaxweyne u yahay haddii uu u coddeyay iyo haddii uu ka coddeeyayba.

Madaxweyne Trump oo war qoraal ah soo saaray ayaa sheegay inuu ku guuleystay doorashada isagoo sheegay in uu helay codad gaaray 71 milyan. Trump waxa uu sheegay in ololahiisa uu ka shaqayn doono in ay dacwad sharci ah u gudbiyaan Isniinta si ay ugu soo horjeestaan in laga guuleystay.

Wuxuu soo bandhigay ajandaha guud ee Dimuqraadiga ah, hase yeeshee wuxuu ka yaraa barnaamijkiisa siyaasadeed marka loo eego taariikh nololeedkiisa oo codbixiyayaal badan ay ku xardheen. Isaga oo raadinaya xafiiska ugu sarreeya qaranka nus qarni ka dib ololihiisii ​​ugu horreeyay, Mudane Biden – oo ah murashax dabayaaqadii dayrta ee shaqadiisa – wuxuu u soo bandhigay noloshiisa dib-u-dhac iyo soo kabashada codbixiyeyaasha isagoo masaal u ah waddan dhaawacan.