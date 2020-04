Heerka Dhimashada Coronavirus ee Yurub oo gaartay 100,000

Tweet on Twitter

Tirada dhimashada ee cudurka Corona Fayras ee dalalka Yurub oo dhaaftay 100,000 ( 100 kun).

Talyaaniga iyo Spain oo uu Fayrasku aad u saameeyay ayaa waxa ugu dhintay cudurka in ka badan 20,000 dalka kasta, iyadoo uu ku xigo Faransiisku.

Turkiga ayaa xaqiijiyay inuu diiwangeliyay 82,329 oo Coronavirus kiisasa ah, iyaga ka saramaray waddanka dariska ee Iran markii ugu horreysay ay diiwaangeliya tiradii ugu sareysay cudurka Corona ee barriga dhexe.

Iiraan ayaa qayb ahaan dib u furtay caasimadeeda, Tehraan, taasoo u oggolaanaysa “ganacsiyada khatarta ku jira ee yaryar”, oo ay ku jiraan dukaamada, warshadaha iyo bakhaarada in ay dib u bilaabaan howlahooda. Laakiin Algeria, Morocco, Croatia iyo Spain ayaa sii kordhiyay xiritaannada, halka Uzbekistan ay sii dheereeysay tallaabooyinka kala fogaanta bulshada.

Madaxa xafiiska madaxweynaha Nigeria ayaa u dhintey COVID-19, xanuunka neef-mareenka ee sababay coronavirus-ka cusub. Abba Kyari’s ayaa noqoday masuulkii ugu sareeyay ee dalka Galbeedka Afrika u dhintay Coronavirus.

Mareykanka, magaalada New York ayaa waxaa la diiwangeliyay tiradii ugu yarayd ee dhimashada cudurkaan halkaa ugh hoosaysay maalin walba in ka badan labo todobaad sida uu sheegay gudoomiye Andrew Cuomo. Gobolka Washington, gudoomiye Jay Inslee wuxuu ku eedeeyay madaxweyne Donald Trump “inuu kicinayo kacdoonka iyo faafinta beenta” ka dib markii uu dhawaan dhiirigeliyay mudaaharaadyo looga soo horjeedo gudoomiyayaasha Dimuqraadiga ee soo saaray xayiraadaha la xiriira fayraska Corona.

Caalamka oo dha , in ka badan 2.3 milyan oo qof ayaa cudurka qaaday in ka badan 159,000 oo qofna way dhinteen, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Jaamacadda Johns Hopkins.