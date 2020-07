Guddoomiye Mursal “Meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aado ma jirto”

Tweet on Twitter

Muqdisho – Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka horyimid qoddobadii dhawaan ka soo baxay shirkii madaxda dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ee magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay.

Guddoomiye Mursal ayaa sheegay in aysan suuragal ahayn in dalka lagu celiyo doorasho dadban oo la mid ah midii dalka ka dhacday 2016-kii.

” Xilligii doorashada dabdan 2016-kii la daayay waddankaan sharci doorasho ma lahayn, waddanku hadda waxa uu leeyahay sharci doorasho oo Baarlamaanku ansixiyay Madaxweynuhuna uu saxiixay, meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aado ma jirto” ayuu yiri Guddoomiye Mursal oo maanta shir Guddoominayay kulanka Baarlamaanka.

” Haykalka dowladeed ayaa dhisan Baarlamaanka waa Golihii sharci dejinta qoddobka 47aad ayaa ayaa xaq u siinaaya marxalada hadda la maraayo in aan annaga dhamaystirno wixii sharuuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee State-yo ( Dowlad Goboleedyada) iskama laha” ayuu sii raaciyay Guddoomiye Mursal.

Baarlamaanka ayaa maanta yeeshay Kulankii 16aad ee Kalfadhiga 7aad isagoo dood ka yeeshay akhrinta labaad ee wax ka beddelka sharciga asxaabta. Waxaa soo xaadiray kulanka 142 mudane.

Shirka wadatashiga ee madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa qoddobo laga soo saaray waxaa lagu caddeeyay in doorasho qof iyo cod ah aysan dalka ka dhici karin waqtigii loogu tala galay.

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo uga qeybgalayo shir la doonayo in looga arrinsado arrimaha Doorashooyinka Qaranka.

Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale la filayaa inuu maalaha soo socda uu tago magaalada Dhuusamareeb si u shirkaan uga qeybgalo. Doorashooyinka dalka ayaa waxaa ka taagan muran xooggan oo ah in ay waqtigii loogu tala galay ku dhacaan iyo in kale iyo in dalka doorasho hal qof iyo hal cod ah laga qaban karo.