Guddiga joogtada ah ee labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo kulan yeeshay

Muqdisho – Guddiga Joogtada ee labada Aqal ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho.

Kulan oo ay wadajir u shir Guddoominayeen Guddonka labada Aqal ee Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa looga hadlay qoddobo dhawr ah oo ay ka mid yihiin xilliga la furayo kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka Federalka Soomaaliya, waqtiga ay Baarlamaanka hor imaanayaan Guddiga madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka.

Kulanka kaddib ayaa Guddigu isku raacay in 6-da bisha June uu si rasmi ah u furmi doono Kalfadhiga 7aad ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya.

Waxaa sidoo kale la go’aamiyay in 27-June loo yeeri doono Guddiga Madaxa banaan ee Doorashoyinka Qaranka si looga dhagaysto Warbixino ku saabsan nuuca doorasho ee dalka ka dhacaya 2020/2021.

Guddiga Doorashooyinka Qaranka ayaa lagu waday in 27 bishaan May ay hortagaan Baarlamaanka si warbxino iyo qorshaha Doorashooyinka Qaranka loo dhagaysto balse arrimo farsamo awgeed la sheegay in dib dhac ku yimid.