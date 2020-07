Golaha Shacabka oo kalsoonidii kala laabtay xukumadii uu hoggaminayey Xasan Cali Kheyre

Tweet on Twitter

Kulan goordhaw Xildhibaannada Golaha shacabka ku yeesheen Xarunta KMG ah ee Villa Hargeysa waxaa loo gudbiyay Guddoomiye Mursal Mooshin ka dhan ah Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.

Kulanka ayaa ku soo gabo gaboobay xil ka qaadista ra’isulwasaaraha Soomaaliya. Gudoomiyaha barlaaaanka Maxamed Mursal ayaa sheegay in xukumadda ay ku fashilantay hannaanka ku gaarista doorasho qof iyo cod ah iyo maqaamka caasimada,afti u qaadida meel marinta dastuurka,hirgelinta axsaabta siyaasadeed.

Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS oo warbaahinta kula hadlay baarlamaanka ayaa sheegay in Mooshinka ay gudbiyeen mudanayaal katirsan Golaha Shacabka, isagoona sheegay in xukumadda ridideeda ay salka ku heyso, diyaarin la’aanta Doorasho Dadweyne oo uu sheegay inay horay xukumadda u ballanqaaday, afti u qaadista qabyo qoraalka doorashada oo laga talo gelinayo xubnaha dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo in Xukuumadda ay ku fashilantay diyaarinta Ciidamada ammaanka Doorashada suga si nabadgalyo u qabsoonto.

Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in 170-Xildhibaan ayaa u codeyeen, halka ay diideen 8-Mudane, isla markaana ma jirin Xildhibaan ka aamusay.

Gudoomiyaha barlamaanka ayaa faray in Madaxweyne Farmaajo uu si degdeg ah u soo magacaabo ra’isulwasaare cusub.