Dooddii ugu kululeed oo dhexmartay Trump iyo Biden

Madaxweynaha Mareykanka Donald Donald Trump iyo ninka la tartamaya ee Joe Biden ayaa si ba’an ugu loolamay mid ka mid ah doodaha ugu xasaasisan uguna xiisaha badnaa Aqalka Cad sanadihii la soo dhaafay.

Iyadoo ay ku qaylinayaan caro iyo magac u yeerid, labaduba waxay dooda ugu adag ku dhexmartay xulashada garsooraha Maxkamadda Sare, xanuunka safmarka ah ee Corona Fayras, sarraynta midabka dadka caddaanka ah iyo dhaqaalaha intii lagu jiray 90-ka daqiiqo ee dooda oo ka dhacday Jaamacadda Cleveland ee Gobolka Ohio.

Mr Biden ayaa madaxweynaha ugu yeeray ” Eyga Putin” wuxuuna ku yiri “iska aamus”. Mr Trump ayaa doooda soo galiyay in wiilka Mr. Biden uu isticmaalo daroogada.

Aragtida ra’yi dhiibashada waxay muujineysaa in Mr Biden uu si joogto ah dhibic uga sarreeyo Mr Trump dooda.

Laakiin iyadoo 35 maalmood ay ka harsan tahay maalinta doorashada, sahanno laga sameeyay dhowr gobol oo muhiim ah waxay muujinayaan in ay aad isugu dhaw yihiin.

Codbixinta ayaa sidoo kale tilmaamaysa in 10kii qof ee Mareykan ah mid ka mid ah uusan wali go aan ka gaarin cidda uu u codeynayo. Laakiin falanqeeyayaashu waxay sheegeen in dooddii Talaadada – oo ahayd midii ugu horreeysay ee saddexda dood ee tartanka doorashada – aysan wax wax badan ka beddelin.

Doodda oo ah u adkeed waxaa xiriirinyay Weriyaha rugcaddaaga ah ee ka tirsan Telefishinka Fox News, Chris Wallace.