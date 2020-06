Dadweynaha Ruushka oo u codeynaya afti Dastuurka wax looga baddelayo

Tweet on Twitter

Madaxweyne Vladimir Putin ayaa shaaciyay in aftida dastuurka dalka Ruushka wax looga baddelayo loo codeyn doono kowda bisha Luulyo ama July oo ay hadda hal bil ka dhimantahay.

Madaxweyne Putin ayaa sheegay in maalinta la doortay ay tahay ugu habboon oo dhammaan dadka Ruushka ay u codeynayaan in dastuurka dalkaas wax laga badalo si uu Putin mar kale isku sharaxo.

Putin ayaa tilmaamay in dowladdu ay heystato muddo bil ah si ay uga shaqeeyaan arrimaha farsamo iyada oo sidoo kalena laga rabo in ay xisaabta ku darsadaan badqabka dadka codeynaya maadaama lagu jiro xilli uu dunida faro ba’an ku hayo cudurka safmarka ah ee Corona Fayras.

Codeynta aftida ayaa lagu waday in ay qabsoonto 22 bishii April ee sanadkaan, hase ahaate waxaa dib loogu dhigay cudurka Corona dartiis oo halis ku ah dunida oo idil.

Waxyaabaha laga bedelayo dastuurka Ruushka ayaa waxaa ka mid ah; in awoodaha Madaxweyne la dhimo oo lagu wareejiyo awoodaha qaar Aqalka baarlamaanka Ruushka ama Duma, in la xadido muddo xileedka Madaxweynaha uu xafiiska u tartami karo iyo in saraakiisha dowladda laga mamnuuco qaadashada dhalasho shisheeye.

Aftidaan ayaa haddii loo codeeyo oo dadweynuhu aqbalaan waxay Madaxweyne Putin u bilaabeysaa muddo cusub oo uu xilka u tartami karo iyada oo saddexdii mar ee hore laga soo qaadayo eber.