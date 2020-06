Baarlamaanka Itoobiya oo muddadii u kordhiyay Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed

Tweet on Twitter

Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa oggolaaday in muddo kordhin loo sameeyo Raiisul Wasaare Abiy Axmed kaddib markii doorashadii lagu waday in ay qabsoonto bisha Agoosto ee sanadkaan ay dib u dhacday sababo la xiriira cudurka Coona Fayras.

Coddeynta oo dhacday Arbacadii ayaa xildhibaano gaaraya 114 waxay u codeeyeen in waqtiga loo kordhiyo, halka afar ay diideen, iyada oo halna uu ka aamusay.

Arrintaan ayaa imaaneysa maalin kadib markii ay is casishay Afhayeenkik Aqalka Sare ee Itoobiya oo ahayd xubin firfircoon oo ka tirsan mucaaradka. Sababta is casilaadeeda ayaa lagu micneeyay in ay diiday dib u dhigista doorashada.

Wakaaladda wararka Itoobiya ayaa soo xigatay qoraal tilmaamaya in labada Aqal ee Baarlamaanka Itoobiya ka koobanyahay loo kordhiyay muddadii inta ay Hey’adaha caalamiga ee caafimaadka ay u arkayaan in khatarta cudurka Corona ay dhammatay.

Sharci dajiyaasha Itoobiya ayaan marnaba u asteyn maalin gaar ah oo doorashada dhaceyso, waxay se codkooda waxa uu taageero u ahaa tallooyinka golaha indho indheynta dastuuriga oo ah guddi talo bixin oo kulamo la qaatay dadweynaha si ay uga baaraandagaan sida ay wax noqonayaan iyo halka loo socdo.

Guddiga ayaa ku taliyay in doorashada la qabto 9 ama 12 bil marka si dhab ah loo xaqiijiyo in aysan jirin khatar caafimaad oo dadka saameyn karta.

Xubnaha mucaaradka ayaa aad uga digay in arrintaan ay khatar ka dhalan karto, iyaga oo ku taliyay dowlad ku meel gaar ah oo dalka gaarsiisa doorasho. Dowladdaas oo uusan hoggaanka u heyn Raiisul Wasaare Abiy.