Aqalka Cad oo dacwad ka gudbiyay buug uu qoray John Bolton

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa dacwad ka dhan ah buug lagu waday in uu daabaco la taliyihii hore ee dhanka amniga Qaranka Madaxweyne Trump u gudbiyay maxkamad.

Dacwaddaan oo ah mid madani ah ayaa looga gol leeyahay sidii lagu joojin lahaa in buuggaas la daabaco sababo la xiriira in uu faafinayo siro xasaasi ah oo halis ku ah amniga qaranka sida uu sheegay Aqalka Cad.

Waxay dacwadani imaaneysa maalin kaddib markii Madaxweyne Trump uu sheegay in John Bolton la taliyihiisii hore ee dhanka amniga uu jabin doono sharciga haddii uu buugga daabaco amaba uu ka gudbo wajigaan oo la faafiyo.

Madaxweyne Trump ayaa wariyaasha u sheegay in Bolton uu ogyahay in arrimo xasaasi ah ay ku jiraan buuggiisa, isla markaana uusan marin nidaamka faafreebka saraakiisha soo qabatay xilalka muhiimka ee laga yaabo in ay faafiyaan siro qarsoon oo aan la ogoleyn inay faafaan.

Xeer ilaaliyaha Mareykanka William Barr ayaa sheegay in waaxda caddaaladda ay isku dayday in Bolton la marsiiyo nidaamka ruqsad siinta, meelaha qaarna laga saaro bugga.

Buugga oo cinwaankiisu yahay” Qolka ay ka dhacday” ayaa ah xusuus qor uu Bolton uga hadlayo sida uu sheegay ninka daabacaya xogo hoose oo ku saabsan habka go’aan qaadasho ee Trump ee fudeydka badan ka muuqdo.

Waxaa kale oo buugga looga hadlayaa sida uu Trump ula macaamilay Ruushka, Shiinaha, Iiraan, Jarmalka, Britain, Ukraine, Kuuriyada Waqooyi iyo Faransiiska. Buugga waxaa lagu waday in la daabaco 23 bisha June ee sannadkaan.