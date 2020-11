4 qof oo ku dhintay Weerar toogasho oo ka dhacay Vienna

Tweet on Twitter

Booliiska dalka Austria ee qaaradda Yurub ayaa sheegay in weerar dhacay xalay lagu beegsaday lix goobood oo ku taalla magaalada Vienna ee caasimadda Austria.

Weerarkaan toogashada ah ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, tiro kale oo uu ku jiro askari booliis ah waxaa soo gaaray dhaawac sida ay booliiska ku shaaciyeen barta Twitterka.

Booliiska ayaa waxa kale oo ay sheegeen inay dileen hal qof oo ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday.

Koox hubeysan ayaa rasaas ku furay goobo kala duwan oo ku yaalla bartamaha caasimada Austria ee Vienna. Weerarka ayaa ka bilowday macbad yahuuddu leedahay oo bartanka Vienna ah.

Wasaaradda arrimaha gudaha Austria ayaa weerarka ku tilmaantay mid argagixiso iyada oo intaa ku dartay in koox aad u hubeysan oo halis ah ay wali baxsad yihiin. Booliiska ayaa gabi ahaanba xiray bartamaha magaalada Vienna oo hawgal uu ka socdo.

Wasiirka arrimaha gudaha Austria Karl Nehammer ayaa sheegay in hal goob aysan ku ekaan doonin maadaama kooxda weerarka geysatay ay socdaan. Ciidanka milatariga ayaa lagu daabulay bartamhaa magaalada si ay u ilaaliyaan goobaha muhiimka ah.

Hoggaamiye ka tirsan macbadka yahuudda ayaa sheegay inaysan ogeyn in weerarka iyagu ku wajahnaa iyo in kale oo loo socday xafiisyada ku dheggan, hayeeshe waxa uu caddeeyay in macbadku xirnaa oon cidna wax khasaaro ah ka soo gaarin.

Hawlgalada ayaa wali socda iyada oo lagu soo daadiyay magaalada Vienna ciidamo gaar ah si ay wax uga qabtaa weerka.