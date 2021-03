Senate-ka Mareykanka oo meel mariyay qorshaha gargaarka Covid-19 oo gaaraya $ 1.9 tirilyan

Tweet on Twitter

Sharciga gargaarka ee Madaxweyne Joe Biden oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka Mareykanka ah wax ka qabashada saameynta cudurka faafa ee coronavirus ayaa xaliyay caqabad weyn.

Qorshaha oo ah $ 1.9 tirilyan ayaa lagu ansixiyay Aqalka Senate-ka Sabtidii in kasta oo senetar kasta oo Xisbiga Jamhuuriga ka tirsan uu ka soo horjeedo.

Aqalka Wakiilada – oo ay gacanta ku hayaan Xisbiga Mr Biden ee Dimuqraadiga – ayaa la filayaa inuu ansixiyo Talaadada soo socota.

Mr Biden wuxuu ku tilmaamay codbixinta golaha guurtida inay tahay “hal talaabo oo aad u weyn oo horay loo qaaday” marka la gaarsiinayo balanqaadka ah in dadka la caawiyo.

Dhibaatada caafimaad ee ugu darneed ee Mareykanka ee qarniga ayaa sababtay ku dhowaad 523,000 oo qof in ay u dhintaan halka 29 milyan oo kalena uu ku dhacay, iyadoo heerka shaqo la’aanta hadda ay tahay 6.2%.

Xirmada gargaarka – oo ah tii seddexaad ee Mareykanka laga soo bilaabo bilowgii cudurka faafa – waxay saadaalineysaa lacag bixin hal mar ah oo u dhiganta $ 1,400 in loo diro inta badan dadka Mareykanka. Mr Biden wuxuu sheegay in lacagaha noocan oo kale ah ay bilaabi karaan in loo qaybiyo dabayaaqada bishaan.

Mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga waxay sheegeen in qorshahaan waa mid aad qaali u ah. Qaar ka mid ah Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale ka hadlay dhaleeceynta qodobada qaar hoggaanka xisbiga ayaa lagu qasbay inuu sameeyo tanaasul dhowr ah, gaar ahaan hoos u dhigista lacagta shaqo la’aanta ee federaalka oo ah $ 400 illaa $ 300 asbuucii. Faa’iidada waa la kordhin doonaa ilaa 6 Sebtembar sida qorshuhu yahay.

“Sida iska cad ma ahayn wax fudud. Had iyo jeerna qurux ma ahayn. Laakiin si aad ah ayaa loogu baahnaa, si deg deg ahna loogu baahnaa,” ayuu yiri madaxweyne Biden. Wuxuu intaas ku daray inuu rajeynayo in si dhaqsi leh loo meel mariyo sharciga si uu u saxiixo oo uu u noqdo sharci.