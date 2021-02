Donald Trump ‘oo ay kala tageen qareennadii ‘ difaacayay

Tweet on Twitter

Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayay ka tageen qareenadii u difaacayay dacwaddiisa xil ka qaadista ee Aqalka Senate-ka, sida ay qortay warbaahinta Mareykanka.

Bixitaankii Butch Bowers iyo Deborah Barberi ayaa lagu soo waramayaa inuu ahaa go’aan wada jir ah.

Maxkamadeynta Mr Trump ee ku saabsan kicinta kacdoonka waxay bilaabaneysaa 8 Febraayo.

Senatarada waxaa la weydiin doonaa bal inay ku xukumaan dambi ah inuu kiciyay kacdoon ka dhacay xarunta baarlamaanka Mareykanka 6dii Janaayo, markii shan qof ay dhinteen.

Greg Harris iyo Johnny Gasser, oo ahaa laba dacwad ooge hore oo federaal ah kana soo jeeda Gobolka South Carolina, ayaa sidoo kale ka tagay kooxda, sida ay qortay wakaalada wararka ee Associated Press. Waxaa lagu soo waramayaa in aysan diyaar u aheyn in ay difaacaan Mr Trump iyagoo ku saleynaya musuq maasuq doorashada lagu eedeeyay.

Josh Howard, oo ah qareen ka soo jeeda Gobolka North Carolina oo dhawaan lagu soo daray kooxda, ayaa isna ka tagay, CNN ayaa soo warisay.

Hada ma cada cida matali doonta Mr Trump inta ay socoto dacwada.

Lataliyaha Trump Jason Miller ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray “Waxaan qabanay shaqo badan, laakiin go’aan kama dambeys ah maanan gaarin wali kooxdayada sharciga, taas oo waqti dhow la sameyn doono.”

Mr Trump waa madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda ee laba jeer dacwad xilka ka qaadis lagu soo oogo. Waxaa Golaha ka xayuubiyay xilka 2019 iyadoo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa macaamilay Ukraine, laakiin Aqalka Senate ayaa ku wayay eedaha loo soo jeediyay.

Hadda waxaa lagu eedeeyay inuu kiciyay kicin dadwayne oo rabshado watada oo ka dhacay Koongareeska ka dib markii uu ku celceliyay sheegashooyin been abuur ah oo musuqmaasuq doorashada ah.

Laakiin waxay u badan tahay inuu mar kale dambi lagu waayo.

Wadar ahaan 45 ka mid ah 50 ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Senate-ka ayaa u codeeyay toddobaadkan inay tixgeliyaan joojinta dacwadda ka hor inta aysan xitaa billaabin iyadoo loo cuskanayo in madaxweynayaasha aysan la kulmi karin dacwado xil ka qaadis ah markay xafiiska ka tagaan. Waxay ku qaadan laheyd 17 senetarrada Jamhuuriga jabinta darajooyinka iyo codbixinta 50ka Dimuqraadi si ay u xukumaan madaxweynaha, taasoo laga yaabo inay ka hor istaagto inuu waligiis u tartamo xafiiska Federaalka.